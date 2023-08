Marco Verratti wygląda na to, że wkrótce zmieni barwy klubowe. RMC Sport podaje, że pomocnik Paris Saint-Germain może przenieść się do Al Arabi, a decydujący głos mają sternicy giganta Ligue 1.

fot. Imago / AfloSport Na zdjęciu: Marco Verratti

Kończy się przygoda Marco Verrattiego z Paris Saint-Germain

RMC Sport podaje, że Włoch zakotwiczy w Al Arabi

Katarczycy mają za 30-latka zapłacić 45 milionów euro

Verratti wypisuje się z poważnej piłki nożnej

Marco Verratti to 30-letni piłkarz, mający umowę ważną z Paris Saint-Germain do końca czerwca 2026 roku. Wygląda jednak na to, że przygoda 55-krotnego reprezentanta Włoch z Ligue 1 dobiega końca.

RMC Sport podało, że Al Arabi jest poważnie zainteresowane pozyskaniem Verrattiego. Klub z Doha zaoferował 45 milionów euro z premiami za zawodnika. Jednocześnie kluby są blisko dojścia do porozumienia.

Już wcześniej światło dzienne ujrzały wiadomości, że PSG nie liczy na włoskiego pomocnika. W ostatnim sezonie Verratti wystąpił w 29 spotkaniach w lidze francuskiej, w których nie zdobył bramki.

