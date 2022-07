fot. PressFocus Na zdjęciu: Kasper Schmeichel

Kasper Schmeichel przystał na warunki Nicei i wkrótce będzie nowym konkurentem dla Marcina Bułki. Transfer Duńczyka do Francji jest uzależniony od znalezienia jego następcy przez Leicester City.

Na ten moment największe szanse na grę w bramce Nicei ma Marcin Bułka

Francuski klub chce wzmocnić konkurencję na tej pozycji, dlatego pracował nad transferem Kaspera Schmeichela

35-latek zgodził się na warunki klubu. Jego transfer zależny jest od Leicester City, które aktualnie poszukuje następcy

Malejące szanse Marcina Bułki

Dobre występy Marcina Bułki na wypożyczeniu w Nicei sprawiły, że został on definitywnie wykupiony z Paris Saint-Germain za kwotę 2 milionów. Latem z zespołem pożegnał się Walter Benitez, czyli dotychczasowy pierwszy bramkarz. To sprawiło, że szanse na regularną grę 22-letniego Polaka znacząco wzrosły.

Optymizm powoli opada, bowiem w drodze do francuskiego klubu jest już Kasper Schmeichel. 35-latek zgodził się na warunki indywidualnego kontraktu, co oznacza, że od transferu dzieli go już tylko zgoda Leicester City.

Lisy pozwolą Duńczykowi odejść, jeżeli tylko uda się znaleźć wartościowego następcę. Jego pozycja była dotychczas niepodważalna, zatem transfer nowego bramkarza może wymagać nieco więcej czasu.

Z obawy przed postawieniem na niedoświadczonego Bułkę Nicea od kilku tygodni szukała mu konkurenta do składu. Początkowo miał nim być Yann Sommer, jednak brak postępu w negocjacjach skłonił Francuzów do ściągnięcia Schmeichela.

84-krotny reprezentant Danii to zawodnik, od którego Bułka będzie miał okazję wiele się nauczyć. Ma on bowiem w dorobku blisko 300 występów w Premier League i jedno mistrzostwo Anglii za sezon 2015/2016.

