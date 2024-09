Borussia Dortmund może stracić swoją gwiazdę

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Julian Brandt i Karim Adeyemi

Man Utd chce pozyskać Karima Adeyemiego

Manchester United zamierza się włączyć do wyścigu o Karima Adeyemiego. Piłkarz Borussii Dortmund od dłuższego czasu znajduje się również na radarze Liverpoolu. Czerwone Diabły, które tego lata dokonały wzmocnień za ponad 200 milionów euro, planują dalsze transfery w przyszłym roku.

Jednym z priorytetów klubu z Old Trafford stał się 22-letni niemiecki napastnik, którego wszechstronność i potencjał przyciągają uwagę wielu czołowych klubów Premier League. Adeyemi w sierpniu znajdował się na celowniku Juventusu, ale żądania BVB okazały się zbyt wysokie dla włoskiego klubu. Borussia oczekiwała ponad 40 milinów euro.

Teraz to Manchester United intensywnie monitoruje sytuację skutecznego napastnika. W poprzednim sezonie Karim Adeyemi wystąpił w 34 meczach, zdobywając pięć goli, co nie oddaje w pełni jego wkładu w ofensywę drużyny z Signal Iduna Park. Od lipca 2022 roku reprezentuje barwy niemieckiego giganta, do którego trafił za 30 milionów euro z RB Salzburg. Adeyemi w trzech meczach obecnego sezonu 1. Bundesligi dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.