Kariera Masona Mounta mogła potoczyć się inaczej. Ujawniono kulisy

Jak poinformował brytyjski dziennik Daily Mail, Chelsea chciała sprzedać Masona Mounta już w styczniu 2022 roku i wówczas zaoferowała piłkarza Liverpoolowi i Arsenalowi. Ostatecznie pomocnik sześć miesięcy później dołączył do Manchesteru United.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mason Mount

Mason Mount przed sezonem 2023/2024 za ponad 64 miliony euro przeszedł z Chelsea do Manchesteru United. Jak ujawnili dziennikarze brytyjskiej gazety “Daily Mail”, kariera pomocnika mogła potoczyć się zupełnie inaczej.

The Blues chcieli bowiem sprzedać 25-latka już sześć miesięcy wcześniej – w zimowym okienku transferowym. Londyńczycy mieli problemy finansowe i zaoferowali usługi swojego zawodnika takim klubom jak Liverpool oraz Arsenal.

36-krotny reprezentant Anglii ostatecznie dołączył do zespołu Czerwonych Diabłów. Póki co jego pobyt na Old Trafford nie jest udany – rozegrał 14 meczów, strzelił 1 gola i zaliczył 1 asystę.