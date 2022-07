fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Karbownik

Michał Karbownik wszystko wskazuje na to, że wkrótce wróci do Ekstraklasy. Według informacji Meczyki.pl jednym z klubów chętnych na pozyskanie zawodnika jest Lechia Gdańsk.

Lechia Gdańsk wkrótce może pozyskać Michała Karbownika

21-latek ma dołączyć do drużyny Tomasza Kaczmarka na wypożyczenie

Decydujące wpływ na taki ruch ma być chęć gry pilkarza w środku pola

Karbownik zakotwiczy w Lechii?

Michał Karbownik aktualnie jest zawodnikiem Brighton & Howe Albion. Trzykrotny reprezentant Polski ma za sobą kampanię, w której trakcie reprezentował natomiast na zasadzie wypożyczenia barwy Olympiakosu. W ekipie z Grecji piłkarz rozegrał jednak tylko dziewięć meczów.

Zagraniczna przygoda zweryfikowała potencjał Karbownika, który w Ekstraklasie był wyróżniającą się postacią. Tymczasem za granicą piłkarz był jednym z wielu, co skutkowało tym, że zbyt wielu okazji do gry nie otrzymał.

W ostatnich tygodniach dużo spekulowano o przyszłości Karbownika w mediach. Meczyki.pl przekonują, że realne jest dołączenie 21-latka do Lechii Gdańsk. Młody zawodnik miałby do ekipy Tomasza Kaczmarka trafić na wypożyczenie.

Za przeprowadzką Karbownika do ekipy z Gdańska przemawiać ma to, że w szeregach Biało-zielonych piłkarz ma grać w środku pola. To był jeden z warunków menedżera zawodnika Mariusza Piekarskiego. To przyczyniło się, że odpuszczano opcje Legii Warszawa, czy Schalke 04, które nie składały deklaracji, że Karbownik mógłby grać w drugiej linii.

Urodzony w Radomiu piłkarza jak na razie rozegrał 35 meczów, w których strzelił siedem goli.

