Pressfocus Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Przemysław Wiśniewski postanowił, że nie będzie już reprezentował Górnika Zabrze. 23-latek zdecydował się na przenosiny na Półwysep Apeniński.

Venezia zdecydowała się sięgnąć po Przemysława Wiśniewskiego

23-latek podpisał trzyletnią umowę

Poprzednio reprezentował Górnika Zabrze

Obiecujący obrońca robi kolejny krok

Jednym z najlepszych polskich obrońców w Ekstraklasie jest Przemysław Wiśniewski. 23-letni defensor do seniorów Górnika trafił już cztery lata temu. Piłkarz skorzystał na tym, że zabrzanie promują młodych zawodników. Między innymi dzięki temu regularnie prezentował swoje boiskowe umiejętności.

Wiśniewski w tym rozegrał na najwyższym poziomie rozgrywkowym 33 spotkania. W poprzednich sezonach też grał często, więc w Ekstraklasie uzbierał już 136 spotkania, mimo iż ma tylko 23 lata. Defensor był też kapitanem Górnika, który w przyszłej kampanii będzie musiał sobie radzić bez swojego lidera obrony.

W piątek Górnik ogłosił, że Wiśniewski nie przedłuży wygasającej w czerwcu tego roku umowy. Dla klubu to spora strata, ponieważ portal Transfermarkt wycenia 23-latka na 1,5 miliona euro. Jak się później okazało, piłkarz znalazł sobie już nowego pracodawca.

Od sezonu 2022/2023 Wiśniewski zagra we Włoszech. Na pozyskanie 23-latka zdecydowała się Venezia, czyli tegoroczny spadkowicz z Serie A. Polak ma pomóc tej drużynie w powrocie do włoskiej elity, choć to nie będzie łatwe. Wiśniewski z nowym klubem związał się trzyletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny rok.

