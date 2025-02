Kamil Pestka bliski przeprowadzki wewnątrz Ekstraklasy

Sebastian Frej / Alamy Na zdjęciu: Kamil Pestka

Kamil Pestka o krok od Radomiaka Radom

Kamil Pestka nie znajduje się w planach Marka Papszuna, a kontrakt środkowego obrońcy z Rakowem Częstochowa obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Dlatego włodarze Medalików są gotowi na rozstanie z 26-latkiem już w zimowym okienku transferowym, które w Polsce jest nadal otwarte. Wszystko wskazuje na to, że mierzący 189 centymetrów defensor jeszcze w tym miesiącu odejdzie z drużyny jednokrotnego mistrza Polski.

Jak dowiedział się Szymon Janczyk z serwisu “Weszło”, bliski zakontraktowania urodzonego w Krakowie stopera jest Radomiak Radom. Zieloni, którzy potrzebują wzmocnień w linii obrony, powinni sfinalizować ten transfer w najbliższych dniach. Były młodzieżowy reprezentant Polski zapewni mazowieckiemu zespołowi spory wachlarz możliwości. Kamil Pestka może bowiem zagrać zarówno na środku defensywy, jak i lewej stronie obrony.

Radomiak Radom – podsumowanie rundy jesiennej [WIDEO]

Pobyt wychowanka Prokocimiu Kraków na Jasnej Górze nie jest udany. Rosły stoper przeniósł się do drużyny Medalików przed sezonem 2023/2024. Wówczas wygasła jego umowa z Cracovią, co pozwoliło mu na przeprowadzkę w formie wolnego transferu do Rakowa Częstochowa. Dotychczasowy bilans piłkarza w ekipie Czerwono-Niebieskich nie jest imponujący – rozegrał łącznie zaledwie 12 meczów, co przełożyło się na 700 minut.