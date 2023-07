Fabinho może opuścić Liverpool na rzecz Al-Ittihad. Jak donosi brytyjski dziennik The Mirror, władze The Reds widzą... Kalvina Phillipsa w roli następcy Brazylijczyka.

IMAGO / David Horn Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Kalvin Phillips nie miał zbyt udanego debiutanckiego sezonu w Manchesterze City

Reprezentant Anglii może jednak zaliczyć miękkie lądowanie w postaci transferu do Liverpoolu

Włodarze The Reds podobno widzą w 27-letnim pomocniku następcę Fabinho

Kalvin Phillips zastąpi Fabinho w Liverpoolu?

Zgodnie z najnowszymi informacjami brytyjskiego dziennika “The Mirror”, Liverpool jest zainteresowany Kalvinem Phillipsem w kontekście zastąpienia Fabinho, który tego lata najprawdopodobniej opuści Anfield.

Brazylijczyk jest bowiem w zaawansowanych negocjacjach z włodarzami klubu z Arabii Saudyjskiej – Al Ittihad – gdzie dołączyłby do Karima Benzemy oraz N’Golo Kante. To sprawia, że The Reds szukają na rynku defensywnego pomocnika.

Kalvin Phillips nie może zaliczyć do udanych swojej pierwszej kampanii w barwach Manchesteru City. Co prawda, The Citizens wygrali potrójną koronę, ale 27-letni Anglik nie odegrał w tym znaczącej roli.