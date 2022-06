Pressfocus Na zdjęciu: Damian Kądzior

Tego lata Damian Kądzior na opuścić Piasta. Piłkarz chce spróbować swoich sił w Lechu, który gracza zapłaci gliwiczanom kilkaset tysięcy euro.

Damian Kądzior przybliża się do Lecha

Poznaniacy mają zapłacić Piastowi 500 tysięcy euro

Piłkarz też chce transferu

Jakość w dobrej cenie

Damian Kądzior to bez wątpienia jeden z najlepszych polskich piłkarzy w Ekstraklasie. 30-latek broni się formą, umiejętnościami oraz statystykami. Dla gliwiczan we wszystkich rozgrywkach strzelił siedem goli i zaliczył osiem asyst. Piast nie wystąpi jednak w europejskich pucharach, a to kusi zawodnika. Rywalizację na arenie międzynarodowej może Kądziorowi zaoferować Lech. Coraz więcej wskazuje na to, że poznaniacy zrealizują ten transfer.

Lech ma najsilniejszą kadrę w Polsce, więc rywalizacja o miejsce w składzie jest ogromna. Kądzior z pewnością mógłby jednak liczyć na wiele szans do zaprezentowania swoich umiejętności, ponieważ poznaniacy będą grali co trzy dni, a 30-latek jest im potrzebny. Mistrzowi Polski zależy na transferze, więc są w stanie zaoferować Piastowi 500 tysięcy euro. Prawdopodobnie tyle wystarczy do kupna gracza.

Kądzior mógł trafić do Lecha już dwukrotnie. Kilka lat temu wszystko było dogadane, ale na ostatniej prostej do gry wkroczyło Dinamo Zagrzeb. Rok temu poznaniacy woleli zaś sprowadzić piłkarza o innym profilu, niż Kądzior. Tym razem powiedzenie do trzech razy sztuka powinno się sprawdzić.

Czytaj także: Piłka nożna w Rosji, czyli propaganda Putina. Reportaż