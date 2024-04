SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Arkadiusz Milik odejdzie, a Juventus liczy na wielki powrót

Juventus w sezonie 2023/2024 prezentuje się solidnie, ale raczej nie takie są oczekiwania władz i kibiców. Stara Dama aktualnie walczy o utrzymanie trzeciego miejsca w Serie A, co pozwoli drużynie na awans do Ligi Mistrzów. Nie da się ukryć, że do walki o znacznie wyższe cele potrzebne będą wzmocnienia.

Jako jeden z priorytetów Juventus obrał wzmocnienie linii ataku. Stara Dama raczej pozwoli odejść Arkadiuszowi Milikowi, który pełni marginalną funkcję w drużynie. W ten sposób stworzy się miejsce dla nowego napastnika.

Sensacyjne informacje przekazała La Gazzetta dello Sport, która twierdzi, że Juventus interesuje się Alvaro Moratą. Hiszpan w przeszłości już dwukrotnie zasilał szeregi Bianconerich i byłby to dla niego trzeci etap w turyńskim klubie. To bez wątpienia niecodzienna sytuacja.

Napastnik najpierw występował w Juve w latach 2014-2016 jako pełnoprawny piłkarz, a następnie w latach 2020-2022 przebywał na wypożyczeniu z Atletico.

Warto również przytoczyć, że Alvaro Morata pod wodzą Massimiliano Allegriego rozegrał aż 141 meczów. Do niedawna był to trener, z którym Hiszpan współpracował najdłużej. Być może to będzie ważny czynnik w kontekście negocjacji transferowych, choć przyszłość Włocha na ławce Juventusu nie jest aż tak pewna.

