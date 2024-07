News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Badiashile niepewny przyszłości w Chelsea, Juventus robi podchody

Chelsea od momentu, gdy stery w klubie przejął amerykański miliarder Todd Boehly nie szczędzi gotówki na transfery. Na przestrzeni dwóch lat wydali blisko miliard funtów na nowych piłkarzy. The Blues, aby nie złamać zasad finansowego fair-play, muszą również zwiększyć przychód ze sprzedaży zawodników. W związku z tym latem można spodziewać się głośnych rozstań w Londynie.

Jednym z piłkarzy, który może opuścić Stamford Bridge jest Benoit Badiashile. Włoski portal calciomercato.it sugeruje, że o przyszłości obrońcy ma zdecydować Enzo Maresca, który niedawno zamienił Leicester na Chelsea i został nowym trenerem zespołu.

Jeśli włoski taktyk zdecyduje się na sprzedaż obrońcy, wtedy do gry ma wejść Juventus. Stara Dama według calciomercato.it od dawna obserwuje rozwój 23-letniego stopera. Póki co drużyna Thiago Motty skupia się na wzmocnieniach środka pola, ale niewykluczone, że perspektywa transferu utalentowanego obrońcy przyciągnie ich uwagę. Badiashile zdaniem mediów mógłby kosztować 35 mln euro.

Benoit Badiashile trafił do Chelsea zima ubiegłego roku za kwotę 38 milionów euro. Wcześniej występował w AS Monaco, którego jest wychowankiem. Łącznie od momentu dołączenia do The Blues rozegrał 33 mecze, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Problemem w przeprowadzeniu transakcji może być długość kontraktu Badiashile z Chelsea. Obecna umowa obowiązuje aż do czerwca 2030 roku.