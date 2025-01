Nicolò Campo / Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta oraz Saba Goglichidze

Saba Goglichidze wzbudza zainteresowanie Juventusu

Juventus w obecnym sezonie zawodzi. Zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego co prawda nie przegrał jeszcze w tegorocznej kampanii Serie A, ale notuje olbrzymią liczbę remisów. Turyńczycy przez to zajmują dopiero piątą lokatę w ligowej tabeli, a ich strata do prowadzącego SSC Napoli wynosi aż 14 punktów. Stara Dama już w zimowym okienku chce wzmocnić skład.

Według najnowszych doniesień „La Gazzetty dello Sport”, Juventus chciałby pozyskać niezwykle perspektywicznego zawodnika. W ich kręgu zainteresowań znalazł się Saba Goglichidze, który na co dzień reprezentuje barwy Empoli. Utalentowany Gruzin trafił pod lupę samego Cristiano Giuntolego, który bacznie obserwuje jego postępy.

Transfer Saby Goglichidze jednak nie ma wpływu na przyjście Ronalda Araujo z FC Barcelony. Reprezentant Urugwaju wciąż jest priorytetem Juventusu. Obrońca Empoli natomiast jest piłkarzem, który mógłby w przyszłości stanowić o sile turyńskiego zespołu.

Saba Goglichidze w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań w koszulce Empoli. Toskańczycy mogą liczyć na olbrzymi zarobek. Wychowanek Torpedo Kutaisi trafił przed sezonem na Stadio Carlo Castellani za zaledwie 400 tysięcy euro. Dziś wartość Gruzina jest zdecydowanie wyższa.