Todibo zgodził się na transfer do Juventusu, trwają rozmowy z Niceą

Juventus do tej pory nie oszczędzał na wydatkach i przeprowadził łącznie już trzy transfery. Do Turynu przenieśli się tacy piłkarze jak Michele Di Gregorio, Douglas Luiz i Khephren Thuram. W międzyczasie trwają również rozmowy ws. sprowadzenia Teuna Koopmeinersa. Najwidoczniej dotychczasowe ruchy transferowe to nie koniec wzmocnień w Starej Damie. Do klubu w najbliższych tygodniach ma się przenieść również reprezentant Francji z Ligue 1.

Nicolo Schira, który świetnie orientuje się w realiach transferów na Półwyspie Apenińskim, przekazał nowe wieści prosto z obozu Juventusu. Jego zdaniem Jean-Clair Todibo przystał na ofertę kontraktu, który będzie obowiązywał aż do czerwca 2029 roku. W ciągu kilku najbliższych dni przedstawiciele Starej Damy będą negocjować z OGC Niceą ws. kwoty transferu.

Jeszcze przed rozpoczęciem letniego okna transferowego wydawało się, że Todibo wyląduje w Manchesterze United. O przenosinach obrońcy Nicei do Premier League było głośno ze względu na fakt, że Sir Jim Ratcliffe ma udziały w obu klubach. Ostatecznie na przeszkodzie stanęła UEFA, która zablokowała możliwość przeprowadzenia transferu.

Todibo w Nicei występuje od zimy 2021 roku, gdy został wypożyczony do rodzimej ligi z FC Barcelony. Po pół roku Francuzi wykupili go z Katalonii za kwotę 8,5 milionów euro. Łącznie 24-letni środkowy obrońca w zespole z Lazurowego Wybrzeża wystąpił w 136 meczach i zdobył dwie bramki.