IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Giovanni Manna

Juventus cieszy się z postępów, które we Frosinone czyni Matias Soule

Argentyńczyk gra na tyle dobrze, że zwrócił uwagę klubów z Premier League

W Turynie uznali, że nie skuszą się na opcję sprzedaży piłkarza do Anglii

Juventus postawił na swoim. Nie skusił się na pieniądze

Juventus to poważny kandydat do wygrania Serie A w sezonie 2023/2024. Miejsca w kadrze turyńskiego zespołu nie miałby Matias Soule, który został wypożyczony do grającego w elicie Frosinone.

20-latek z Argentyny rozgrywa swój pierwszy sezon w lidze włoskiej. Soule radzi sobie nadspodziewanie dobrze. Na swoim koncie ma już sześć goli i jedną asystę. To wystarczyło do wzbudzenia zainteresowania w Premier League.

W Turynie usłyszeli o zainteresowaniu wypożyczonym Argentyńczykiem. Reakcja klubu była stanowcza. – Soule pozostanie we Frosinone na zasadzie wypożyczenia do czerwca – zapewnił dyrektor Juventusu, Giovanni Manna. Soule wyceniany jest przez Transfermarkt na sześć milionów euro.

