Juventus strzelił sobie w kolano? Stara Dama krytykowana za decyzję o odejściu Chiesy

Juventus znalazł się pod ostrzałem krytyki po ogłoszeniu, że Federico Chiesa musi zostać sprzedany, donosi "Calciomercato". Taka decyzja może zmusić klub do obniżenia ceny wywoławczej, jednak Bianconeri nie mogą zejść poniżej 15 milionów euro, aby uniknąć straty finansowej.

Massimiliano Ferraro / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Juventus musi otrzymać za Chiesę minimum 15 mln euro, by nie zaliczyć straty

Od dawna było wiadomo, że Federico Chiesa nie jest częścią planów Juventusu na ten sezon. Trener Thiago Motta potwierdził po ostatnim meczu towarzyskim z Brestem, zakończonym remisem 2:2, że reprezentant Włoch nie ma szans na powrót do drużyny. Choć decyzja ta była spodziewana, sposób, w jaki ją ogłoszono, wywołał krytykę i może zaszkodzić pozycji negocjacyjnej klubu.

Chiesa ma kilka opcji na przyszłość, w tym przejście do Napoli lub Interu w Serie A. Jego agent kontaktował się także z Chelsea i Tottenham Hotspur w Premier League. Jednak zbliżający się termin wygaśnięcia jego kontraktu w czerwcu 2025 roku sprawia, że Juventus znajduje się w trudnej sytuacji. Publiczne ogłoszenie o konieczności sprzedaży daje sygnał innym klubom, że mogą oferować niższe kwoty, co dodatkowo komplikuje negocjacje.

Portal calciomercato.com dokładnie przeanalizował liczby, aby ocenić, ile może kosztować transfer jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy we Włoszech. Juventus zapłacił 12,6 miliona euro za wypożyczenie Chiesy z Fiorentiny w 2020 roku, z obowiązkiem wykupu dwa lata później za dodatkowe 44,6 miliona euro. Biorąc pod uwagę amortyzację i jego 5-milionową pensję netto rocznie, minimalna kwota, za którą Juventus może sprzedać zawodnika bez ponoszenia straty netto, wynosi 14,9 miliona euro.

To znacznie mniej niż oczekiwane 25-30 milionów euro na początku lata. Spadek wartości Chiesy to nie tylko wynik jego kontuzji, które ograniczyły jego występy, ale także konsekwencja błędów w zarządzaniu klubem, które doprowadziły do obecnej sytuacji finansowej Juventusu.

Juventus musi teraz rozważyć swoje opcje i podjąć decyzję, która będzie najlepsza dla klubu zarówno pod względem finansowym, jak i sportowym. Chociaż sprzedaż Chiesy za kwotę bliską 15 milionom euro może wydawać się niekorzystna, może to być konieczne, aby uniknąć dalszych strat. Dla samego zawodnika transfer może być szansą na odbudowę kariery w klubie, który lepiej wykorzysta jego umiejętności. Chiesa wciąż ma potencjał, aby być kluczowym graczem w topowym zespole.

