Juventus walczy o Kolo Muaniego! Taka oferta ma przekonać PSG

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Juventus negocjuje nową formułę transferu Kolo Muaniego

Randal Kolo Muani trafił do Juventusu pod koniec styczniowego okna transferowego, ale jego przejście nie było proste. Ostatecznie udało się sfinalizować wypożyczenie do czerwca 2025 roku za 1 milion euro plus dodatkowe 2,6 miliona euro opłat. Jeśli spełni określone cele sportowe, PSG otrzyma jeszcze 2 miliony, co łącznie daje kwotę 5,6 miliona euro.

Juventus nie ma prawa wykupu, dlatego już teraz pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoliłoby zatrzymać francuskiego napastnika w Turynie. Celem nie jest jednak natychmiastowy transfer definitywny, lecz przedłużenie wypożyczenia do 2026 roku z opcją wykupu przekształcającą się w obowiązek pod określonymi warunkami.

Cristiano Giuntoli prowadzi rozmowy z PSG, starając się wynegocjować korzystniejsze warunki. Nowa umowa mogłaby obejmować wyższe opłaty za wypożyczenie, a także wykup za kwotę nieprzekraczającą 50 milionów euro.

Dla PSG przesunięcie transakcji na 2026 rok również może być korzystne – wartość Kolo Muaniego w ich księgach zmniejszy się do 38 milionów euro, co ułatwi zapisanie operacji jako zysk. Dzięki temu obie strony mogłyby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym.

Juventus liczy, że uda się zatrzymać napastnika, który w krótkim czasie stał się nieodzownym elementem ofensywy Bianconerich. Klub chce, by Kolo Muani nie tylko pomógł w walce o Ligę Mistrzów, ale także był kluczową postacią zespołu w Klubowych Mistrzostwach Świata.