Juventus waha się nad transferem Araujo. To budzi największe wątpliwości

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Juventus rozważa transfer Araujo, ale ma pewne obawy

Ronald Araujo, 25-letni obrońca Barcelony, stał się jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia defensywy Juventusu w zimowym okienku transferowym. Kontuzje kluczowych graczy, Gleisona Bremera i Juana Cabala, zmusiły Bianconerich do poszukiwania alternatyw, a Araujo wydaje się być naturalnym wyborem. Mimo to, historia jego kontuzji sprawia, że klub z Turynu rozważa również innych zawodników.

Według “Gazzetty dello Sport”, Araujo wyraził zgodę na przenosiny do Juventusu, co potwierdzili jego agenci. Jednak, jak podaje “Mundo Deportivo”, przedstawiciele zawodnika nie chcą podsycać spekulacji, a Barcelona nie otrzymała jeszcze oficjalnej oferty od Starej Damy.

Z kolei “Corriere dello Sport” informuje, że Juventus, choć traktuje transfer Araujo poważnie, analizuje także inne opcje w obliczu jego problemów zdrowotnych. Urugwajczyk latem przeszedł operację mięśnia dwugłowego uda, co ograniczyło jego występy w obecnym sezonie – do tej pory zagrał tylko raz. Mimo to jego kontrakt z Barceloną obowiązuje aż do 2026 roku.

Bianconeri starają się znaleźć idealne rozwiązanie na trudną sytuację w obronie, ale ostrożność wobec Araujo jest zrozumiała. Juventus nie chce ryzykować inwestycji w zawodnika, którego stan zdrowia może utrudnić regularną grę. Z kolei włodarze Barcelony z dystansem podchodzą do medialnych spekulacji i są pewni, że gwiazdor ostatecznie zdecyduje się przedłużyć umowę z Dumą Katalonii.