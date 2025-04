fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Georgiy Sudakov może zasilić Juventus

Juventus ma zamiar w trakcie letniej sesji transferowej pozyskać nowego ofensywnego pomocnika, który będzie miał na celu ożywić poczynania środka pola Starej Damy. Ciekawe wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że władze wielokrotnego mistrza Włoch mogą ruszyć po nowego zawodnika z Szachtara Donieck. Na celowniku znalazł się Georgiy Sudakov, który wyceniany jest na 32 miliony euro.

22-latek to 28-krotny reprezentant Ukrainy. Aktualnie jest związany kontraktem z ekipą z Doniecka, obowiązującym do końca grudnia 2028 roku. Piłkarz do Szachtara dołączył w 2017 roku z Metalista Charków. W tej kampanii Sudakov wystąpił jak na razie w 35 meczach, notując w nich 13 trafień i sześć kluczowych podań.

Jeśli transakcja z udziałem Sudakova doszłaby do skutku, to o miejsce w składzie piłkarz mógłby rywalizować na przykład z Teunem Koopmeinersem. Holender aktualnie leczy kontuzję. W tym sezonie wystąpił w 40 meczach, zdobywając w nich cztery bramki i zaliczył też trzy asysty.

Juve to aktualnie piąta ekipa w tabeli ligi włoskiej, legitymująca się bilansem 59 oczek. Turyńczycy cały czas walczą o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W niedzielę Stara Dama zmierzy się z Monzą w ramach 34. kolejki Serie A. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:00 na Allianz Stadium.

