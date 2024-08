Juventus straci ogromne pieniądze, jeśli nie sprzeda Chiesy. Padła kwota

Federico Chiesa wciąż szuka nowego klubu po tym, jak poinformowano go, że nie jest częścią planów Thiago Motty na sezon 2024/25. Wciąż istnieje jednak szansa, że reprezentant Włoch nie odejdzie z Allianz Stadium przed zamknięciem okna transferowego, co może narazić Starą Damę na ogromne straty finansowe, donosi "Calciomercato".

Massimiliano Ferraro / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Juventus liczy na sprzedaż Federico Chiesy

Agent Federico Chiesy niedawno przebywał w Londynie, gdzie prowadził rozmowy z Tottenhamem i Chelsea, ale do przenosin do Anglii nie doszło. Roma, Napoli i Inter również były łączone z potencjalnym transferem byłego zawodnika Fiorentiny, ale jak dotychczas nie ma porozumienia Juventusu z żadnym z klubów Serie A w sprawie odejścia reprezentanta Włoch.

Stara Dama wolałaby sprzedać Chiesę teraz, zamiast ryzykować jego odejściem za darmo. Kontrakt Włocha wygaśnie latem przyszłego roku. Istnieje jednak ryzyko, że 26-latek pozostanie w Turynie jeszcze przez kolejny sezon.

Chiesa, według medialnych doniesień, zarabia około 5 milionów euro rocznie plus premie, co gwarantuje mu pięcioletnim kontrakt, który podpisał podczas przeprowadzki z Fiorentiny w 2020 roku. Juventus zapłacił Fiorentinie 40 milionów euro plus 10 milionów w bonusach za jego usługi, co daje amortyzowany koszt 10 milionów euro na sezon. Dodając jego pensję, wartość Chiesy dla Juventusu wynosi około 15 milionów euro na ostatni rok jego kontraktu, chociaż według “Calciomercato”, suma ta z bonusami wynosi bliżej 20 milionów euro.

Z tego powodu Juventus musi otrzymać minimum około 15 milionów euro, aby uniknąć straty kapitałowej na Chiesie. Dyrektor sportowy Cristiano Giuntoli liczy na uzyskanie kwoty 25 milionów euro, chociaż klub jest gotowy rozważyć oferty w okolicach 20 milionów euro.

