Juventus planuje sprzedaż wychowanka. Liczy na oferty z Premier League

Juventus rozważa sprzedaż Nicolo Fagioliego, aby zebrać środki na wzmocnienia zimą. Młody reprezentant Włoch może trafić do Premier League, co pozwoliłoby Starej Damie na sfinansowanie transferów niezbędnych do uzupełnienia składu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Fagioli może w styczniu opuścić Juventus

Nicolo Fagioli, 22-letni pomocnik, jest jednym z najzdolniejszych wychowanków Juventusu, ale klub zmuszony jest do trudnych decyzji finansowych. Po letnich wydatkach budżet Bianconerich jest ograniczony, co skłania zarząd do szukania środków poprzez sprzedaż zawodników. Według doniesień “Corriere dello Sport”, to właśnie Fagioli jest najbliżej opuszczenia Turynu.

Juventus potrzebuje wzmocnień w defensywie, szczególnie po kontuzjach Gleisona Bremera i Juana Cabala. Klub poszukuje także napastnika, który mógłby odciążyć Dusana Vlahovicia. W związku z tym sprzedaż Fagioliego może okazać się koniecznością, aby sfinansować kluczowe transfery.

Stara Dama rozpoczęła już sondowanie rynku międzynarodowego, a Premier League wydaje się najbardziej prawdopodobnym celem transferowym dla Fagioliego. Jego agencja, CAA Stellar, ma silne powiązania z angielskimi klubami i reprezentuje takich zawodników jak Jack Grealish, Luke Shaw czy Ibrahima Konate. To może ułatwić znalezienie odpowiedniego klubu w Anglii.

Angielskie zespoły często inwestują w młodych, utalentowanych zawodników z Serie A, co sprawia, że Fagioli może być łakomym kąskiem. Technika i boiskowa inteligencja Włocha mogłyby sprawdzić się w wymagającej Premier League. Sprzedaż Nicolo Fagioliego to trudna decyzja dla Juventusu, który od lat stawia na rozwój młodych zawodników z akademii. Jednak sytuacja finansowa klubu i potrzeba wzmocnień składu mogą wymusić taki ruch.

