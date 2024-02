Juventus nagrodzi napastnika wysoką podwyżką

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Obecna umowa wygasa za dwa lata

Zawodnik występuje w Juve od 2022 roku

Obecnie trwają negocjacje kontraktowe

Juventus liczy na zatrzymanie Serba

Dusan Vlahović występuje w Turynie od stycznia 2022 roku, gdy trafił tam z Fiorentiny. Patrząc na poczynania 24-latka działacze Juventusu mogą być z niego zadowoleni.

Vlahović zarabia obecnie w klubie około 8 milionów euro na sezon. Dzięki podwyżce miałoby się to zmienić. Jego zarobki wzrosłyby do 12 milionów euro. Nie stałoby się to jednak natychmiastowo, bo Juventus chciałby rozłożyć to w czasie. Zarobki wzrastałyby stopniowo.

Media donoszą, że zgodnie z warunkami nowej umowy Serb pozostałby w klubie do lata 2028 lub 2029 roku.

W tym sezonie ligowym Vlahović wystąpił jak dotąd w 21 meczach dla Starej Damy. Zdobył w nich 12 goli i dołożył do tego dwie asysty.

Czytaj także: Kroos może kontynuować karierę w Serie A