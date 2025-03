Juventus może stracić skrzydłowego. Do gry wchodzi angielski gigant

Juventus może sprzedać Kenan Yildiza do Liverpoolu - wynika z informacji "JuveFC". Angielski gigant planuje wyłożyć za reprezentanta Turcji blisko 60 milionów euro.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Kenan Yıldız na celowniku Liverpoolu

Juventus w miniony weekend został rozbity przez Atlantę Bergamo (0:4) w ramach 28. kolejki Serie A. Stara Dama zajmuje obecnie 4. miejsce w lidze, ale atmosfera wokół zespołu jest daleka od idealnej. Thiago Motta zmaga się z rosnącą falą krytyki, a jego przyszłość na ławce trenerskiej staje pod coraz większym znakiem zapytania. Coraz więcej wskazuje na to, że może nie dotrwać na stanowisku do końca sezonu.

Latem ze stolicą Piemontu może pożegnać się Kenan Yildiz. Turek znajduje się na radarze Liverpoolu. Angielski klubu spróbuje pozyskać skrzydłowego za kwotę około 60 milionów euro. 19-latek rozgrywa świetny sezon w barwach Juventusu. Jego efektowne występy przyciągnęły uwagę czołowych klubów. Liverpool nie jest jedynym zainteresowanym. W kolejce po Yildiza ustawiły się również Manchester United, Manchester City i Chelsea.

Yildiz w trwającym sezonie zdobył sześć bramek i zanotował cztery asysty w 41 spotkaniach na wszystkich frontach. Nie jest tajemnicą, że menedżer Liverpoolu, Arne Slot, zamierza wzmocnić skrzydła swojej drużyny, a utalentowany zawodnik Starej Damy może idealnie wpisać się w jego koncepcję.

Mimo rosnącego zainteresowania, Juventus nie zamierza łatwo rozstawać się z jednym ze swoich największych talentów. Klub z Turynu liczy, że wartość zawodnika wzrośnie nawet do 100 milionów euro, co może sprawić, że oferta The Reds okaże się niewystarczająca.