IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu FC

Juventus myśli o przyszłości

Stara Dama pozyskała 16-latka z Argentyny

Barido określany jest nowym Dybalą

Juventus inwestuje w przyszłość

Francisco Martina Barido dopiero 1 stycznia skończył 16 lat, ale od razu przejdzie do akademii młodzieżowej Juventusu. Reprezentant Argentyny do lat 15 gra na pozycji ofensywnego pomocnika ustawionego tuż za napastnikami, jest lewonożny i ma chorwackie obywatelstwo.

W Argentynie nazwano go „nowym Paulo Dybalą” i od dłuższego czasy łączono go z transferem do Barcelony, ale to Juventus oficjalnie potwierdził transfer wschodzącej gwiazdy argentyńskiej piłki.

Ufficiale l'acquisto a titolo definitivo fino al 2026 del trequartista Francisco Martin Barido dal @BocaJrsOficial



Benvenuto, Francisco! ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) February 24, 2024

Ułatwieniem w tym transferze był fakt, że rodzice Barido pracują we Włoszech. Dzięki temu Stara Dama mogła podpisać z nim kontrakt i sfinalizować transfer.

Zobacz również: Conte łączony z Bayernem, ale Włoch ma inne priorytety