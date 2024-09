Juventus nadal próbuje pozbyć się dwóch graczy

Juventus wciąż ma nadzieję na znalezienie nowych klubów dla Arthura Melo i Filipa Kosticia, chociaż okno transferowe jest zamknięte w większości krajów. Zespół z Turynu intensywnie przebudował swój skład latem, dostosowując go do stylu gry nowego trenera Thiago Motty.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Kostić i Arthur na wylocie z Juventusu

Juventus postawił na duże zmiany, aby dostosować drużynę do wizji Thiago Motty, co oznaczało także pozbycie się części piłkarzy sprowadzonych przez poprzedniego trenera, Maxa Allegriego. Mimo to, zadanie to nie zostało jeszcze w pełni zrealizowane. W szczególności Arthur Melo i Filip Kostić pozostają wciąż w zespole, ale trenują oddzielnie, co jasno wskazuje, że nie znajdują się w planach na przyszłość.

Filip Kostić był bliski przejścia do Fiorentiny, jednak ostatecznie klub ten zdecydował się na Robina Gosensa z Unionu Berlin. Z kolei Arthur Melo, po powrocie z wypożyczenia do Fiorentiny, był brany pod uwagę przez Napoli jako opcja rezerwowa, gdyby nie udało się im pozyskać Billy’ego Gilmoura. Obecność tych dwóch zawodników w Turynie do stycznia może kosztować Juventus około 5 milionów euro na wynagrodzenia – 2 miliony dla Kosticia i 3,2 miliona dla Arthura.

Pomimo zamknięcia okienka transferowego w większości lig europejskich, istnieją jeszcze rynki, gdzie możliwe są transfery, takie jak Arabia Saudyjska i Turcja. To właśnie tam Arthur Melo może mieć większe szanse na znalezienie nowego klubu. Z drugiej strony, sytuacja Kosticia wydaje się bardziej skomplikowana. Według doniesień serwisu calciomercato.com, to sam serbski skrzydłowy odrzucił ofertę Fiorentiny oraz kilka innych propozycji, wierząc, że uda mu się przekonać Thiago Mottę do zmiany zdania.

Jednakże, biorąc pod uwagę przybycie nowych skrzydłowych i bocznych obrońców, Kostić może napotkać na poważne trudności, próbując wywalczyć miejsce w składzie. Przykład Westona McKennie’ego, który zdołał przekonać nowego trenera do swojej osoby, daje pewną nadzieję, ale sytuacja Kosticia wydaje się o wiele bardziej skomplikowana i niepewna.

