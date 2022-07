PressFocus Na zdjęciu: Gleison Bremer

Serwis Calciomercato.com informuje, że nadchodzące godziny będą kluczowe w sprawie przyszłości Gleisona Bremera. Obrońca Torino jest bliski dołączenia do Interu Mediolan, jednak plany nerazzurrim może pokrzyżować Juventus.

Juventus po sprzedaży De Ligta będzie chciał pozyskać Bremera

Stara Dama musi uprzedzić Inter Mediolan, który osiągnął już wstępne porozumienie

Bianconeri przygotowali znacznie lepszą ofertę dla Torino i zawodnika

Juventus i Inter walczą o Bremera

Bremer tego lata na pewno opuści Torino. Brazylijczyk doskonałą gra w poprzednim sezonie zapracował na transfer do lepszego klubu. Sam zawodnik zapowiedział, że chciałby trafić do miejsca, w którym mógłby rywalizować w Lidze Mistrzów. Również zespół z Turynu dał jasno do zrozumienia, że w przypadku odpowiedniej oferty nie stanie na przeszkodzie w dalszej karierze zawodnika.

W poniedziałek ma dojść do spotkania prezydenta Torino Urbano Cairo z przedstawicielami Interu Mediolan. Marotta oraz Ausilio udadzą się do Piemontu, aby dopiąć pozostałe szczegóły umowy wartej ponad 30 milionów euro. Nerazzurri chcieliby, jak najszybciej zamknąć tą transakcję.

Problem Interu Mediolan polega na tym, że Juventus już sprzedał Matthijsa De Ligta do Bayernu Monachium, podczas gdy zespół z Mediolanu nie rozwiązał jeszcze sprawy przyszłości Milana Skriniara. Stara Dama ma zatem więcej możliwości, aby złożyć lepszą ofertę.

Według Calciomercato.com Juventus zaoferuje Torino 40 mln euro. To znacznie wyższa oferta, która ma przekonać lokalnego rywala do zmiany decyzji i dobicia targu.

Bremer osiągnął ustne porozumienie z Interem Mediolan w sprawie indywidualnej umowy. Jednak według Calciomercato.com zawodnik może zmienić zdanie w przypadku konkretnej oferty Juventusu. Pewne jest, że Stara Dama może zaoferować znacznie lepsze warunki kontraktu niż ekipa z Mediolanu.

