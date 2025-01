Randal Kolo Muani o krok od przenosin. Duży transfer piłkarza PSG

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Juventus pozyskuje Randala Kolo Muaniego

Juventus intensywnie działa na zimowym rynku transferowym i wszystko wskazuje na to, że niebawem zabezpieczy pozycję środkowego napastnika. W środę (15 stycznia) w podróż do Turynu uda się Randal Kolo Muani. Gwiazdor PSG przejdzie testy medyczne przed ostatecznym sfinalizowaniem umowy wypożyczenia na pół roku.

Dla Starej Damy to niezwykle ważny ruch, bo Arkadiusz Milik i Dusan Vlahović nie gwarantują odpowiedniej stabilności. Polak nieustannie zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, zaś w przypadku Serba mowa przede wszystkim o nierównej formie.

Juventus, pozyskując Randala Kolo Muaniego, nie podejmuje żadnego ryzyka. Władze Bianconerich dogadali się z Paris Saint-Germain na klasyczne wypożyczenie bez opcji wykupu. Jedynym potencjalnym minusem takiej umowy jest to, że jeśli napastnik będzie zachwycał na Allianz Stadium, to i tak wraz z końcem sezonu wróci do Francji.

W tym sezonie Kolo Muani kompletnie nie przekonał Luisa Enrique. W rezultacie zagrał w zaledwie 14 spotkaniach, przebywając na boisku przez 453 minuty. Jego dorobek to dwa gole i asysta. Teraz Juventus, jak i PSG liczą na to, że sztab szkoleniowy Starej Damy zdoła odbudować reprezentanta Francji.