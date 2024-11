Juventus gotowy na bitwę o gwiazdę Lille. Musi uprzedzić Man Utd i Arsenal

Juventus jest coraz bardziej zdeterminowany, by sprowadzić Jonathana Davida z Lille przed letnim oknem transferowym. Klub z Turynu zmierzy się jednak z konkurencją, m.in. ze strony Arsenalu i Manchesteru United, którzy również są zainteresowani napastnikiem.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

David rozchwytywany na rynku transferowym

Juventus poszukuje nowego napastnika, który wzmocni linię ofensywną zespołu. Kontuzja Arkadiusza Milika wykluczyła go z gry na wiele tygodni, a jego przyszłość w klubie stoi pod znakiem zapytania. W efekcie Dusan Vlahović pozostaje jedynym doświadczonym środkowym napastnikiem w drużynie, co stawia dodatkową presję na zarząd, by zapewnić wsparcie dla Serba. W obliczu tych wyzwań, Jonathan David z Lille stał się jednym z głównych celów transferowych klubu.

Zobacz wideo: Juventus chyba upadł na głowę

Kanadyjczyk, który zdobył bramkę w zremisowanym 1:1 meczu Ligi Mistrzów z Juventusem, znajduje się w ostatnim roku kontraktu z Lille, co czyni go atrakcyjną opcją dla wielu klubów. Jak donoszą włoskie media, spotkanie Davida z Thiago Mottą po zakończeniu meczu wywołało kolejne spekulacje o możliwym transferze do Włoch.

Mimo że Juventus wydaje się mocno zaangażowany w starania o Davida, Arsenal i Manchester United również wyrażają zainteresowanie kanadyjskim napastnikiem. Oba kluby z Premier League także mają swoje problemy z obsadą pozycji numer „9” i mogą podjąć próbę sprowadzenia Davida do Anglii. Fakt, że Kanadyjczyk będzie dostępny za stosunkowo niską kwotę w styczniu, w granicach 15-20 milionów euro, czyni go atrakcyjną opcją dla klubów z większym budżetem transferowym niż Juventus.

Jednak według doniesień, nawet ta cena może stanowić wyzwanie finansowe dla Bianconerich, którzy latem przeznaczyli znaczące środki na wzmocnienie składu. Mimo wszystko Juventus może liczyć na to, że jego intensywne śledzenie Davida oraz zainteresowanie, jakie okazuje mu od dłuższego czasu, przybliżą ich do sfinalizowania transferu.