Juventus FC według najnowszych informacji włoskich mediów ma prowadzić rozmowy z pełnomocnikami Houssema Aouara w sprawie transferu, który miałby dojść do skutku latem. Stara Dama chce się jednocześnie wzmocnić się w drugiej linii. Zawodnik aktualnie broni barw Olympique Lyon, mając z klubem z Ligue 1 umowę ważną do końca czerwca 2023 roku.

Juventus FC wygląda, że będzie rywalizował o podpis pod kontraktem piłkarza z Arsenalem FC. Już wcześniej pojawiały się głosy, że decydenci The Gunners także chcą mieć środkowego pomocnika w swoich szeregach.

Houssem Aouar to zawodnik, który jest wychowankiem Olympique Lyon. Do pierwszego zespołu trafił już w 2016 roku. Jak na razie wystąpił w 153 spotkaniach Les Gones, notując w nich 27 goli i 30 asyst.

Mimo młodego wieku zawodnik zdążył już zadebiutować w reprezentacji Francji, w której zaliczył jeden występ. Wcześniej był etatowym zawodnikiem młodzieżowych reprezentacji kraju. W drużynie U-21 zaliczył 14 występów, w których zdobył jedną bramkę.

Dobre występy Aouara w lidze francuskiej nie umknęły uwadze gigantów europejskiej piłki. Arsenal był jednym z pierwszych klubów, który zainteresował się 22-latkiem. Najnowsze doniesienia Gianluki Di Marzio wskazują natomiast, że o zawodnika może zabiegać również mistrz Włoch.

Za transakcją z udziałem Aouara do ekipy z Allianz Stadium przemawiać ma to, że piłkarz może grać zarówno jako środowy pomocnik, jak i na lewej stronie. Gdyby transakcji z udziałem zawodnika doszła do skutku, mógłby rywalizować o miejsce w składzie między innymi z Aaronem Ramseyem, Arthurem, czy Rodrigo Bentancurem.



