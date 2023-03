Pressfocus Na zdjęciu: Moise Kean

Juventus dokonał transferu napastnika

Transakcja ta kosztowała turyńczyków około 30 milionów euro

W klubie na dłużej zostaje wypożyczony wcześniej zawodnik

Juventus zdecydował się na transfer napastnika

Juventus w następnym sezonie może nie uczestniczyć w rozgrywkach europejskich pucharów. Z konta punktowego turyńczyków karnie ubyło 15 oczek, przez co Bianconeri mieli mocno skomplikowaną sytuację w tabeli.

Brak Juventusu na arenie międzynarodowej może spowodować, że część zawodników zechce opuścić Turyn. Klub może mieć też trudniej o zakontraktowanie nowych piłkarzy. Takie okoliczności mogły mieć wpływ na to, że Bianconeri podjęli decyzję o wykupieniu wypożyczonego zawodnika.

Na dłużej w Turynie zostaje Moise Kean. Włoch, który w seniorskiej piłce debiutował jako gracz Juventusu, został w 2019 roku sprzedany do Evertonu. W trakcie kampanii 2021/2022, 23-latek wrócił do macierzystego klubu na zasadzie dwuletniego wypożyczenia. Kean to teraz pełnoprawny gracz Juventusu. Włoska ekipa zapłaciła Evertonowi 28 milionów euro i aktywowała opcję transferu definitywnego.

