Bournemouth dokonało wzmocnienia składu. Sięgnęło po talent z Argentyny

Oficjalnie: Julio Soler zasilił szeregi AFC Bournemouth

AFC Bournemouth poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Julio Solera z Atletico Lanus. Lewy obrońca po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą czteroletnim kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2029 roku. Kwota tej transakcji wyniosła 8 milionów euro, ale jeśli zostaną aktywowane ewentualne bonusy, to może wzrosnąć nawet do 15 milionów euro.

Bardzo prawdopodobne jest odejście z drużyny Wisienek innego bocznego defensora – Milosa Kerkeza – dlatego angielski klub zawczasu sprowadził jego następcę. Julio Soler ma 19 lat, mierzy 175 centymetrów i w swojej ojczyźnie uchodzi za wielki talent. Urodzony w Paragwaju reprezentant Argentyny jest wychowankiem Atletico Lanus, w którym spędził całą dotychczasową karierę. Teraz przed nim przeprowadzka do Premier League, gdzie poziom będzie zdecydowanie wyższy.

Bilans wahadłowego w poprzednim zespole to 58 meczów i 2 asysty. Warto dodać, że lewy obrońca otrzymał już powołanie do dorosłej reprezentacji Argentyny, jednak nie zdołał jeszcze zadebiutować. Grał za to dla młodzieżowych drużyn narodowych, biorąc udział w Igrzyskach Olimpijskich oraz Mistrzostwach Świata U-20. Na półmetku sezonu AFC Bournemouth ma na swoim koncie 33 punkty i zajmuje wysokie 7. miejsce w ligowej tabeli.