Man United pozbędzie się napastnika. Amorim wyraził zgodę

Joshua Zirkzee otrzymał od Manchesteru United zgodę na wypożyczenie do innego klubu w styczniowym okienku transferowym - podaje włoski dziennik Tuttosport.

News Images LTD / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim, Joshua Zirkzee i Marcus Rashford

Joshua Zirkzee ze zgodą na wypożyczenie

Joshua Zirkzee póki co nie spełnia oczekiwań w Manchesterze United. Angielski gigant spodziewał się więcej po 23-letnim napastniku, którego dotychczasowy bilans w drużynie Czerwonych Diabłów to 26 meczów, 4 bramki i 2 asysty. Wiele wskazuje na to, że sześciokrotny reprezentant Holandii odejdzie z Manchesteru United już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Tak przynajmniej wynika z informacji ujawnionych przez włoski dziennik “Tuttosport”.

Zdaniem dziennikarzy pracujących we wspomnianej gazecie włodarze angielskiego klubu wyrazili już zgodę na odejście Joshuy Zirkzee do innego zespołu. W grę wchodzi wypożyczenie, a najbardziej prawdopodobną opcją dla piłkarza jest powrót do Serie A, gdzie 23-latek miał już okazję grać. Ruben Amorim miał okazję pracować z holenderskim snajperem przez kilka tygodni i ostatecznie zdecydował, że w formacji ofensywnej potrzebuje lepszego zawodnika.

Co ciekawe, Joshua Zirkzee może zaliczyć bardzo miękkie lądowanie, ponieważ perspektywicznemu atakującemu przyglądają się dwaj potentaci z ligi włoskiej – Juventus oraz SSC Napoli. Przypomnijmy, że mierzący aż 193 centymetry zawodnik przed przenosinami na Old Trafford przywdziewał koszulkę Bolonii. Środkowy napastnik imponował skutecznością w ekipie Rossoblu, czego jednak nie pokazuje podczas swojego pobytu na Wyspach Brytyjskich.