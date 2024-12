Federico Chiesa przymierzany do hiszpańskiego giganta

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa pod lupą Atletico Madryt

Federico Chiesa podczas ostatniego letniego okienka transferowego przeprowadził się z Juventusu do Liverpoolu. Kwota tej transakcji wyniosła zaledwie 12 milionów euro, więc wydawało się, że angielski gigant dokonał złotego interesu. Z biegiem czasu okazało się jednak, że prawoskrzydłowy nie odegrał znaczącej roli w pierwszej części trwającego sezonu. Wpływ na taki stan rzeczy na pewno miały kontuzje, które nie omijały napastnika.

27-latkowi udało się rozegrać zaledwie 4 spotkania w barwach zespołu The Reds. Piłkarz spędził na boisku tylko 123 minuty i zaliczył 1 asystę. Zatem niewykluczone, że pobyt 51-krotnego reprezentanta Włoch na Anfield Road bardzo szybko się zakończy. Mimo nieudanych ostatnich miesięcy, Federico Chiesa nie może narzekać na brak zainteresowania. Dotychczas atakującego łączono z powrotem do Serie A, a teraz pojawiła się opcja transferu do La Ligi.

Do SSC Napoli oraz Interu Mediolan w walce o sprowadzenie skrzydłowego dołączyło bowiem Atletico Madryt – informuje w mediach społecznościowych turecki dziennikarz, Ekrem Konur. Hiszpański klub planuje złożyć ofertę wypożyczenia już w zimowym oknie transferowym. W ten sposób lider La Ligi wzmocniłby skład przed decydującym okresem kampanii, a gdyby Włoch sprawdził się w stolicy Hiszpanii, to przeniósłby się na Estadio Metropolitano na stałe.

Federico Chiesa przed przeprowadzką do Liverpoolu występował w Juventusie oraz Fiorentinie. Jego największym sukcesem w karierze jest triumf w mistrzostwach Europy.