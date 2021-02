Everton poinformował o sfinalizowaniu transferu norweskiego napastnika Joshuy Kinga. 29-letni zawodnik przeniósł się na Goodison Park na zasadzie definitywnego transferu z Bournemouth.

Pozyskaniem piłkarza w ostatnim dniu okna transferowego zainteresowane było także Fulham. Bournemouth doszło w tej sprawie do porozumienia z oboma klubami, ale sam King zdecydował się na przyjęcie oferty Evertonu. Związał się z nim umową do końca obecnego sezonu.

King piłkarską karierę rozpoczynał w swojej ojczyźnie, ale zdecydowaną jej część spędził na angielskich boiskach. Trafił na nie na początku 2008 roku, dołączając wówczas do akademii Manchesteru United. W pierwszym zespole Czerwonych Diabłów wystąpił jednak tylko dwa razy.

W trakcie pobytu na Old Trafford był wypożyczany do takich klubów jak Preston North End, Borussia M’gladbach, Hull City czy Blackburn Rovers. Do ostatniego z nich definitywnie przeniósł się w styczniu 2013 roku. Półtora roku później został piłkarzem Bournemouth, którego barwy reprezentował aż do tego momentu.

Reprezentant Norwegii na boiskach Premier League rozegrał do tej pory łącznie 161 spotkań, zdobywając 48 bramek. W poprzednim sezonie nie zdołał jednak pomóc Bournemouth w utrzymaniu w angielskiej ekstraklasie. W obecnych rozgrywkach rozegrał 12 meczów na boiskach Championship, ale ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Teraz otrzymał szansę powrotu do Premier League.