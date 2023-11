IMAGO / Laci Perenyi Na zdjęciu: Joshua Kimmich

FC Barcelona ciągle nie znalazła godnego następcy Sergio Busquetsa

Duma Katalonii sprowadziła Oriola Romeu, który nie spełnia oczekiwań

Dlatego Barca latem zamierza ruszyć po Joshuę Kimmicha z Bayernu Monachium

Joshua Kimmich priorytetowym celem Barcelony

FC Barcelona wciąż nie otrząsnęła się po odejściu Sergio Busquetsa, który przez wiele lat stanowił o sile środka pola katalońskiego klubu. Co prawda do Blaugrany przeprowadził się Oriol Romeu, jednak 32-latek to zupełnie inna półka i odstaje od reszty kolegów z zespołu.

Z tego powodu Barca podczas najbliższego letniego okienka transferowego postara się o sprowadzenie Joshuy Kimmicha z Bayernu Monachium. 28-latek to priorytetowy cel Dumy Katalonii, jeśli chodzi o wzmocnienie linii środkowej – poinformował Manu Sainz.

Xavi Hernandez miał już nawet odbyć rozmowę z reprezentantem Niemiec, który podobno nie wyklucza wyjazdu do Hiszpanii. Co ciekawe, z kolei bawarski gigant interesuje się czołowym zawodnikiem Barcelony – Ronaldem Araujo.