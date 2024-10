Kimmich wciąż kuszony przez gigantów. Jednak zmieni otoczenie?

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Joshua Kimmich na celowniku Liverpoolu i Barcelony

W ostatnim czasie pojawiła się informacja, że Joshua Kimmich jest już bliski osiągnięcia porozumienia z Bayernem Monachium w sprawie przedłużenia kontraktu. Przypomnijmy, że umowa między stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, co w przypadku braku prolongaty oznaczałoby możliwość odejścia do innego klubu bez kwoty odstępnego.

Zgodnie z najnowszymi wieściami hiszpańskiego portalu “Fichajes.net” europejscy giganci nie zapomnieli o 29-letnim pomocniku i wciąż kuszą go perspektywą podjęcia nowego wyzwania. Według wspomnianego serwisu Liverpool oraz FC Barcelona to drużyny, które nadal są zainteresowane sprowadzeniem kapitana reprezentacji Niemiec.

Przeprowadzka Joshuy Kimmicha wydaje się jednak mało prawdopodobna w związku z zaawansowanymi rozmowami na temat nowego kontraktu. Jeśli wierzyć niemieckiej prasie, to zawodnik podpisze długoterminową umowę z bawarskim potentatem, a w przyszłości zastąpi Manuela Neuera w roli kapitana zespołu Die Roten.

Wszechstronny piłkarz z powodzeniem występuje w barwach lidera Bundesligi od lipca 2015 roku, kiedy trafił do Allianz Arenę za 8,5 miliona euro ze Stuttgartu. Dotychczasowy bilans gwiazdora w Bayernie Monachium wygląda następująco – 399 meczów, 42 bramki i 106 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro.