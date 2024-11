Mourinho rusza na łowy! Chce transferu największej gwiazdy

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Cristiano Ronaldo może znów zagrać pod wodzą Jose Mourinho

Cristiano Ronaldo to bez dwóch zdań jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że obecnie jest już bliżej końca swojej wielkiej kariery, aniżeli jej początku. Portugalczyk ma już bowiem 39 lat i wiele wskazuje, o czym on sam mówi, że najbliższe dwa lata będą jego ostatnimi w karierze. Chce jeszcze zagrać na mistrzostwach świata w 2026 roku, ale później być może odjedzie na emeryturę.

WIDEO: “Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Niemniej jego umowa z Al-Nassr wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku i okazuje się, że wzbudza on spore zainteresowanie. Według informacji przekazanych przez serwis “Fotomac”, do Ronaldo miał zadzwonić sam Jose Mourinho z pytaniem o to, jak ten zapatruje się na możliwość dołączenia do Fenerbahce Stambuł, gdzie obecnie szkoleniowiec pracuje.

Co więcej, według wspomnianego źródła, również dyrektor sportowy klubu z Turcji jest w kontakcie z agentem Cristiano Ronaldo. To wskazywałoby na spore zainteresowanie ze strony Fenerbahce, ale trudno powiedzieć, czy napastnik chciałby zamienić Arabię Saudyjską na ten kraj.

Ronaldo i Jose Mourinho znają się z pracy w Realu Madryt. Pod jego wodzą rozegrał 164 mecze, w których zdobył 168 goli i zanotował 49 asyst.

