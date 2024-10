dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho chce Victora Lindelofa w Fenerbahce

Jose Mourinho przed sezonem wrócił do pracy po kilkumiesięcznej przerwie. „The Special One” został trenerem Fenerbahce. Postać portugalskiego szkoleniowca sprawiła, że wielu kibiców zaczęło zerkać na poczynania zespołu ze Stambułu. 61-latek natomiast myśli tylko o trofeach, dlatego już planuje kolejne wzmocnienia.

Nowe informacje w sprawie potencjalnych transferów Fenerbahce przekazuje serwis „Sabah”. Otóż Jose Mourinho chciałby widzieć w swoim zespole gracza Manchester United. A mianowicie Victora Lindelofa. Reprezentant Szwecji nie znajduje się w planach „Czerwonych Diabłów”, dlatego istnieje spore prawdopodobieństwo, że wkrótce zmieni barwy klubowe. A kto wie, może trafi na tureckie boiska.

Jose Mourinho i Victor Lindelof to dobrzy znajomi. Portugalski szkoleniowiec bowiem sprowadzał Szweda do Manchesteru United. Defensor pod okiem „The Special One” niewątpliwie dojrzał, co poskutkowało, że do dziś broni barw „Czerwonych Diabłów”.

Victor Lindelof reprezentuje barwy Manchesteru United od lipca 2017 roku. Do tej pory reprezentant Szwecji rozegrał 260 spotkań w koszulce zespołu z Old Trafford. W tym czasie udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć siedem asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 30-latka na 15 milionów euro.