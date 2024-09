SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jorginho

Galatasaray chce Jorginho. Arsenal nie wyrazi zgody na transfer

Okienko transferowe w Turcji zamyka się dopiero 13 września, z czego korzystają tamtejsze kluby. Jak podaje serwis “talkSPORT”, Jorginho przykuł uwagę Galatasaray Stambuł. Mimo że defensywny pomocnik w tym sezonie nie rozegrał ani minuty, to Arsenal nie ma zamiaru wyrazić swojemu zawodnikowi zgody na odejście. Mikel Arteta chce bowiem mieć szeroką kadrę podczas bardzo wymagającej kampanii.

Zatem wszystko wskazuje na to, że turecki gigant będzie musiał obejść się smakiem, ponieważ 57-krotny reprezentant Włoch najprawdopodobniej pozostanie w Londynie. Kontrakt 32-latka z Kanonierami obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku i znajduje się w nim opcja przedłużenia umowy o kolejny sezon. Wychowanek Hellasu Verona obecnie nie jest jednak podstawowym piłkarzem ekipy The Gunners.

Jorginho występuje w barwach Arsenalu od stycznia 2023 roku, gdy trafił na Emirates Stadium za 11,3 miliona euro z Chelsea. Mistrz Europy z 2021 roku wcześniej przywdziewał koszulkę Napoli. 32-letni pomocnik już ostatniej zimy był łączony z opuszczeniem Londynu, gdyż przyglądali mu się giganci Serie A. Teraz na oku ma go Galatasaray Stambuł, ale Turcy najpewniej również odbiją się od ściany.

Mierzący 178 centymetrów zawodnik dla zespołu Kanonierów rozegrał łącznie 52 spotkania, zdobył 1 bramkę i zaliczył 3 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia go na 12 milionów euro. Włoch o miejsce w wyjściowej jedenastce drużyny The Gunners rywalizuje z takimi piłkarzami jak Declan Rice, Thomas Partey czy Mikel Merino. Konkurencja w ekipie z północnego Londynu jest więc spora.