Bayern zaklepał transfer na przyszłe lato. Za darmo

Bayern Monachium już w ostatnim letnim okienku był o krok od pozyskania Jonathana Taha. Transfer ostatecznie nie doszedł do skutku, ale prawdopodobnie został tylko odłożony w czasie - donosi Christian Falk z dziennika BILD.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Jonathan Tah ma przejść do Bayernu Monachium

Jonathan Tah w ostatnim letnim okienku transferowym był o krok od dołączenia do Bayernu Monachium. 28-letni stoper dogadał się z Bawarczykami w kwestii kontraktu indywidualnego, ale włodarze klubu z Allianz Areny nie porozumieli się z Bayerem Leverkusen co do wysokości kwoty transakcji, mimo że prowadzono zaawansowane rozmowy – donosi Christian Falk z niemieckiego dziennika “BILD”.

Umowa mierzącego 195 centymetrów defensora z Aptekarzami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, a sam piłkarz zapowiedział, że nie podpisze nowego kontraktu. To oznacza, że Jonathan Tah już zimą będzie mógł parafować wstępne zobowiązanie z nowym zespołem, do którego następnego lata przeszedłby na zasadzie wolnego transferu.

Według wyżej wspomnianego dziennikarza Bayern Monachium pozostaje faworytem w wyścigu o podpis 31-krotnego reprezentanta Niemiec. Władze bawarskiego giganta nadal są w kontakcie ze środkowym obrońcą, a strony już kilka miesięcy temu ustaliły szczegóły ewentualnej współpracy.

Urodzony w Hamburgu zawodnik z powodzeniem przywdziewa koszulkę Bayeru Leverkusen od lipca 2015 roku, gdy przeprowadził się na BayArenę za 9,5 miliona euro z HSV. Doświadczony stoper w poprzednim sezonie rozegrał łącznie 48 meczów, zdobył 6 bramek i zanotował 1 asystę.

Warto dodać, że 28-letni defensor jest łączony również z Barceloną oraz Liverpoolem.