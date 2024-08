Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Manchester City dogadał się z Al-Hilal, Cancelo stoi przed trudną decyzją

Joao Cancelo poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w FC Barcelonie. Reprezentant Portugalii miał nadzieję, że będzie mógł kontynuować karierę w Hiszpanii, lecz Duma Katalonii nie była w stanie go wykupić. Ostatecznie obrońca wrócił do Manchesteru City, gdzie nie może liczyć na regularną grę w zespole Pepa Guardioli. Wszystko wskazuje na to, że lada moment doświadczony obrońca zmieni barwy klubowe i wyjedzie z Europy. Jego usługami interesuje się jeden z arabskich klubów Al-Hilal.

Jak przekazał Fabrizio Romano w najbliższych dniach Joao Cancelo będzie musiał podjąć kluczową decyzję. Manchester City osiągnął porozumienie z Al-Hilal ws. sprzedaży piłkarza za kwotę ok. 25 milionów euro. Jeśli Portugalczyk zdecyduje się na grę w Arabii Saudyjskiej, będzie zarabiał aż 15 milionów euro netto rocznie. Dziennikarz zaznacza, że ostateczna decyzja powinna zostać podjęta w najbliższych dniach.

30-letni Cancelo od dawna nie może wiązać przyszłości z Manchesterem City. Portugalczyk spędził na wypożyczeniu nie tylko poprzedni sezon, ale również drugą część kampanii 2022/2023. Wtedy przez pół roku zakładał koszulkę Bayernu Monachium.

The Citiziens sprowadzili Cancelo latem 2019 roku z Juventusu, płacąc za reprezentanta Portugalii 65,5 mln euro. W barwach angielskiego klubu zawodnik rozegrał łącznie 154 mecze, w których zdobył 9 goli i zaliczył 21 asyst. Kontrakt z Obywatelami obowiązuje go jeszcze przez następne trzy lata. Wartość rynkowa piłkarza według Transfermarkt wynosi 25 mln euro.