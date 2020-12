Jeżeli nie Milik to… Atletico ma kolejnego kandytata

Olivier Giroud jest kolejnym kandydatem do wzmocnienia ofensywy Atletico Madryt po odejściu Diego Costy. Według informacji Mundo Deportivo hiszpański klub jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem 33-letniego francuskiego napastnika podczas styczniowego okna transferowego.

Pozyskanie nowego napastnika jest głównym celem transferowym Atletico na najbliższy miesiąc. W ostatnich dniach z klubem pożegnał się bowiem reprezentant Hiszpanii Diego Costa. Obie strony doszły do porozumienia w sprawie wcześniejszego rozwiązania obowiązującego do końca sezonu kontraktu.

Z przenosinami na Wanda Metropolitano do tej pory łączony był Arkadiusz Milik, ale wszystko wskazuje na to, że Atletico nie będzie mogło sobie pozwolić na sprowadzenie reprezentanta Polski. Przeszkodą są przede wszystkim zbyt wysokie oczekiwania finansowe włoskiego Napoli. Dla hiszpańskiego klubu ważny jest w tym momencie czas, dlatego też zwrócił się w kierunku innych kandydatów.

Według Mundo Deportivo, aktualnie na pierwszym miejscu listy życzeń Atletico znajduje się 33-letni Olivier Giroud. Doświadczony napastnik od dawna jest łączony z opuszczeniem Stamford Bridge, gdzie nie zawsze mógł liczyć na zaufanie menedżera Franka Lamparda. Na początku sezonu przegrywał rywalizację o miejsce w składzie z Timo Wernerem i Tammy’m Abrahamem, ale w ostatnich tygodniach kilka razy potwierdził, że pozostaje wysokiej klasy zawodnikiem. W ostatnich ośmiu spotkaniach w barwach The Blues zdobył osiem bramek.

Obecna umowa Giroud z Chelsea obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Nie wiadomo jednak, czy londyński klub będzie gotowy na rozstanie z piłkarzem już w styczniu. Zdeterminowany do zatrzymania Francuza do końca sezonu jest Lampard, ale władze Atletico liczą, że uda im się przekonać londyńczyków do transferu.