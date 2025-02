Chelsea myśli o przyszłości. Monitoruje sytuację angielskiej perełki

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jesse Derry

Jesse Derry obserwowany przez Chelsea. To wielki talent

Chelsea to klub, który bez wątpienia słynie ze znakomitego skautingu. Przypomnijmy, że w ostatnich latach na Stamford Bridge trafili tacy utalentowani zawodnicy jak Lucas Bergstrom (22-letni bramkarz), Aaron Anselmino (19-letni obrońca), Omari Kellyman (18-letni pomocnik) czy Marc Guiu (19-letni napastnik). Wygląda na to, że włodarze londyńskiego giganta będą wierni założeniom swojej polityki transferowej, nadal ściągając do siebie najbardziej perspektywicznych piłkarzy z całego świata.

Najnowszym celem Chelsea jest Jesse Derry – wynika z najświeższych informacji przekazanych przez Alana Nixona. Zdolny młodzieniec ma 17 lat i występuje na pozycji prawoskrzydłowego. Bardzo utalentowany atakujący jest wychowankiem Crystal Palace, gdzie przeszedł przez wszystkie kategorie wiekowe. Aktualnie siedemnastolatek gra w zespołach U-18 oraz U-21, więc miał okazać sprawdzić się w rozgrywkach Premier League 2. Zawodnik wciąż jednak czeka na debiut w seniorskim futbolu.

Niewykluczone, że takowy zaliczy już w barwach Chelsea, która planuje złożyć za niego propozycję podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Jesse Derry, który jest młodzieżowym reprezentantem Anglii, to jeden z największych talentów wychowanych w akademii Crystal Palace. Władzom Orłów może być trudno zatrzymać prawego napastnika.