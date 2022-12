fot. PressFocus Na zdjęciu: Bayer Leverkusen

Jeremie Frimpong nie może narzekać na brak zainteresowania. Obrońca Bayeru Leverkusen od dawna znajduje się na celowniku Manchesteru United. Teraz kroki wobec niego planuje podjąć Real Madryt.

Jeremie Frimpong szykuje się do opuszczenia Bayeru Leverkusen

Real Madryt wyrósł na faworyta do pozyskania Holendra

Poważne zainteresowanie wykazuje również Manchester United

Real zamierza ściągnąć reprezentanta Holandii

Rozwój Jeremiego Frimponga przebiega bardzo szybko. Do Bayeru Leverkusen trafił na początku 2021 roku, a w obecnym sezonie jest czołowym obrońcą całej Bundesligi. Imponuje przede wszystkim jego gra do przodu, bowiem ma na swoim koncie już pięć trafień, do których dołożył również dwie asysty w Lidze Mistrzów. 21-latek sprawia wrażenie zawodnika o ogromnym potencjale, dlatego jego usługami interesuje się wiele czołowych europejskich ekip. Do hitowego transferu może dojść już zimą, choć bardziej prawdopodobna wydaje się transakcja dopiero po zakończeniu bieżącej kampanii.

Nie jest tajemnicą, że Frimpong od dłuższego czasu znajduje się na celowniku Manchesteru United. Wielkim fanem jego umiejętności jest Erik ten Hag, który widzi w nim wymarzone wzmocnienie. O zrealizowanie tego transferu nie będzie łatwo, bowiem pozyskanie prawego defensora rozważa także Real Madryt, który wydaje się być faworytem w wyścigu o jego podpis.

Kontrakt Frimponga z Bayerem Leverkusen obowiązuje do połowy 2025 roku. Portal “Transfermarkt” wycenia go w tej chwili na 25 milionów euro. Ta kwota może finalnie być zdecydowanie wyższa. 21-latek obecnie przebywa w Katarze, gdzie walczy z reprezentacją Holandii o dobry wynik. Dotychczas nie zagrał w żadnym spotkaniu fazy grupowej.

