Atalanta zrezygnowała z Milika? La Dea wybrała reprezentanta Włoch

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Mateo Retegui ma zostać piłkarzem Atalanty

Atalanta w trakcie przygotowań do sezonu otrzymała olbrzymi cios. Gianluca Scamacca podczas meczu towarzyskiego z Parmą doznał poważnej kontuzji. Reprezentant Włoch zerwał więzadła krzyżowe oraz uszkodził łąkotkę, co zmusza go do prawie siedmiomiesięcznej przerwy w grze. W związku z tym władze La Dei muszą znaleźć nowego napastnika, który zastąpi obecną dziewiątkę.

We wtorek we włoskich mediach pojawiła się informacja, że Atalanta otrzymała możliwość sprowadzenia Arka Milika. Jak się jednak okazuje, bliżej triumfatora Ligi Europy jest inny napastnik z Serie A. Fabrizio Romano poinformował, że na radarze La Dei znalazł się Mateo Retegui z Genoi. Co więcej, oferta, którą klub z Bergamo wysłał do Ligurii, niebawem zostanie zaakceptowana.

Prawdopodobnie oznacza to, że Arkadiusz Milik mimo medialnych doniesień nie zostanie piłkarzem Atalanty. Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka reprezentanta Polski. W Juventusie odbywa się rewolucja kadrowa, a część zawodników w tym m.in. Federico Chiesa muszą szukać nowego pracodawcy.

Mateo Retegui do Włoch przeniósł się przed rokiem, gdy Genoa zapłaciła Tigre 14,5 mln euro. Reprezentant Włoch w poprzednim sezonie rozegrał w lidze 29 meczów, w których zdobył 7 goli i zanotował 2 asysty.

Choć urodził się w Argentynie, to posiada również włoski paszport. Selekcjoner Roberto Mancini w marcu ubiegłego roku dał mu szansę na debiut w Squadra Azzurra. Na ostatnim Euro 2024 był częścią składu powołanego na turniej przez Luciano Spallettiego.