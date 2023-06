fot. PressFocus Na zdjęciu: Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly to kolejny zawodnik, który może opuścić Europę i grać w Arabii Saudyjskiej

Transferem Senegalczyka poważnie interesuje się Al-Ittihad

Chelsea sprzeda obrońcę, jeśli dostanie za niego dobre pieniądze

The Blues nie unikną rozstań

Sezon 2022/2023 w wykonaniu Chelsea był bardzo nieudany. Rewolucja kadrowa nie przyniosła zamierzonych rezultatów, w związku z czym londyńczycy nie zagrają w przyszłej edycji europejskich pucharów. Latem znów na Stamford Bridge dojdzie do wielu istotnych zmian, które przeprowadzane będą pod okiem Mauricio Pochettino.

Nie ulega wątpliwościom, że Chelsea pożegna się z kilkoma zawodnikami, którzy nie spełnili pokładanych w nich nadziei. W tej grupie znajduje się Kalidou Koulibaly, czyli do niedawna gwiazdor Serie A i jeden z najlepszych stoperów na całym świecie. Otrzymuje on w Londynie gigantyczną pensję, a jego boiskowa postawa nie wskazuje, aby dalej miał być istotnym elementem drużyny.

The Blues są gotowi rozstać się z Senegalczykiem, którego kontrakt obowiązuje do 2026 roku. Aby tak się stało, muszą otrzymać atrakcyjną ofertę. Zainteresowanie Koulibalym płynie prosto z Arabii Saudyjskiej. Transfer pragnie przeprowadzić tamtejsze Al-Ittihad, choć inne kluby również planują prace w sprawie ściągnięcia go do siebie.

