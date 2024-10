Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jean-Philippe Mateta wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Ciężko powiedzieć, czy Mohamed Salah przedłuży wygasający kontrakt z Liverpoolem. Z kolei Federico Chiesa póki co nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Dlatego Arne Slot najprawdopodobniej poprosi włodarzy angielskiego giganta o dokonanie poważnego wzmocnienia w linii ataku. Jak donosi hiszpański serwis “Fichajes.net”, Jean-Philippe Mateta jest jednym z kandydatów do zasilenia szeregów drużyny The Reds.

Kontrakt 27-letniego napastnika z Crystal Palace obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, że następnego lata pozostanie mu zaledwie rok do wygaśnięcia umowy. Zatem wydaje się, że były młodzieżowy reprezentant Francji będzie do wzięcia w promocyjnej cenie, o ile nie przedłuży współpracy z zespołem Orłów. Mierzący 192 centymetry snajper byłby ciekawą opcją na zwiększenie rywalizacji w Liverpoolu.

Jean-Philippe Mateta z powodzeniem występuje w barwach ekipy The Eagles od stycznia 2022 roku, kiedy przeprowadził się na Selhurst Park za 14,5 miliona euro z Mainz. Przypomnijmy, że na początku skuteczny atakujący grał w angielskim zespole na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony przez Crystal Palace. Dotychczasowy bilans francuskiego napastnika w Premier League to 102 spotkania, 27 bramek oraz 6 asyst.

Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia Jeana-Philippe’a Matetę na 20 milionów euro.