Jarosław Niezgoda w styczniu rozstał się z Portland Timbers

Napastnik wciąż leczy kontuzję zerwanego więzadła krzyżowego

28-latek bierze pod uwagę powrót do Polski lub kontynuowanie kariery w MLS

Jarosław Niezgoda: Czuję się niespełniony

Jarosław Niezgoda aktualnie przechodzi rehabilitację po bardzo poważnym urazie – przypomnijmy, że napastnik zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. 28-latek jest coraz bliżej powrotu na boisko i powoli musi się rozglądać za nowym zespołem.

Były zawodnik Legii Warszawa na początku roku rozstał się z amerykańskim Portland Timbers. Mierzący 185 centymetrów wzrostu atakujący nie wyklucza kontynuowania kariery za oceanem, a w grę wchodzi również powrót do Polski.

– Leczę się. Wszystko jest na dobrej drodze, niedługo wchodzę na boisko. Wierzę, że niedługo zwiążę się z jakimś klubem. Nie wiem, czy to będą Stany, czy Polska. Jak nadejdzie okazja, to chciałbym wrócić do MLS, bo czuję się niespełniony – powiedział Jarosław Niezgoda na antenie “Kanału Sportowego”.