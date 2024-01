Transfer Jana Bednarka był jednym z tematów rozmowy Goal.pl z Gianlucą di Marzio. Dziennikarz Sky Sports zapytany o przyszłość Polaka powiedział, co musi się stać, aby ten mógł trafić do Rennes. Wskazał również inne możliwe kierunki dla obrońcu Southamptonu.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek (Southampton)

Jan Bednarek jest łączony z Rennes, ale jego ewentualny transfer zależy od tego, czy Francuzi sprzedadzą innego zawodnika

Gianluca Di Marzio uważa, że Bednarek sprawdziłby się w Serie A

To, czy Polak przeniesie się z Championship do Ligue 1 powinno się wyjaśnić w najbliższych dniach

Bednarek trafi do Rennes czy Serie A?

O zainteresowaniu Janem Bednarkiem ze strony Rennes wiadomo nie od dzisiaj, a Gianluca Di Marzio zapewnia, że temat nie umarł. – Wiedziałem, że Rennes go chce, ale najpierw będą musieli zdecydować, czy chcą sprzedać Arthura Theate do Napoli. W najbliższych dniach Rennes będzie zajmować się tym transferem, ponieważ włoski klub złoży ofertę. Jeśli Francuzi ją zaakceptują, będą mogli starać się sprowadzić Jana Bednarka – powiedział Di Marzio.

Włoski dziennikarz widziałby jednak naszego stopera w Serie A. Uważa, że to dobre środowisko dla Polaków. Di Marzio wskazał również dwa kluby, które mogłyby pokusić się o taki transfer. – Wiem, że to oni (Rennes, przyp. red.) najbardziej interesują się Bednarkiem. Lubię tego zawodnika i myślę, że dobrym miejscem dla niego mogłaby być Serie A, ponieważ polscy zawodnicy czują się w naszej lidze jak w domu. Mam nadzieję, że jakiś włoski klub może uprzedzić Rennes i go sprowadzi. Mogłyby to być na przykład Atalanta czy Sassuolo, które lubią robić takie transfery – rozważał.

Di Marzio ocenia jednak wyżej możliwości finansowe francuskiego klubu. – W tej chwili siła Rennes jest większa niż niektórych czołowych klubów Serie A. Jeśli będą zdeterminowani, włoskim klubom trudno będzie ich przebić. Rennes ma jeszcze kłopot z Maticiem, który już do nich nie wróci. Miał problemy z międzynarodowymi szkołami dla syna, więc będą szukali następcy Serba – zakończył Gianluca Di Marzio.