Alonso podbierze pomocnika Guardioli? Bayer rozpoczął rozmowy z Man City

QSP / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso i Pep Guardiola

James McAtee może zasilić szeregi Bayeru Leverkusen

James McAtee najprawdopodobniej rozstanie się z Manchesterem City podczas trwającego zimowego okienka transferowego. 22-letni pomocnik chce bowiem częściej pojawiać się na boisku, przy czym w drużynie The Citizens pełni rolę tylko rezerwowego. Playmaker wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku, a do gry o podpis utalentowanego zawodnika właśnie dołączył Bayer Leverkusen – podaje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.

Co więcej, zdaniem włoskiego żurnalisty mistrzowie Niemiec przeszli już do konkretów i skontaktowali się z angielskim klubem w sprawie ewentualnego zakontraktowania młodzieżowego reprezentanta Anglii. Najbardziej prawdopodobną formą transakcji jest wypożyczenie z opcją wykupu. Wielkim fanem talentu perspektywicznego piłkarza ma być Xabi Alonso, który widziałby go w składzie zespołu Aptekarzy.

Z drugiej strony Pep Guardiola także docenia umiejętności Jamesa McAteego, którego chciałby zatrzymać w Manchesterze City na dłużej. W tym przypadku kluczowa może jednak okazać się wola samego zawodnika. Wychowanek akademii Obywateli zapowiedział, że planuje zmienić otoczenie w celu regularniejszych występów. W obecnym sezonie ofensywny pomocnik rozegrał 14 meczów i zdobył 5 bramek, ale łącznie spędził na murawie zaledwie 507 minut.

