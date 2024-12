Tymoteusz Puchacz tej zimy opuści zespół Holstein Kiel z powodu konfliktu w zespole, o czym donosi "FootballScout" na platformie X. Reprezentant Polski może wrócić do byłego klubu - FC Kaiserslautern. Chce go także zespół z Turcji.

Eibner-Pressefoto/Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Puchacz popadł w konflikt i odejdzie z klubu

Tymoteusz Puchacz i jego przygoda w Niemczech to istna telenowela. Zawodnik reprezentacji Polski kilka lat temu wyjechał do Bundesligi z Lecha Poznań i miał reprezentować barwy Unionu Berlin. Lewy wahadłowy lub też obrońca wielokrotnie miał jednak problem z przebiciem się do pierwszego składu. Z tego też powodu kilkukrotnie był wypożyczany do innych zespołów. Grał w Trabzonsporze, gdzie spisywał się bardzo dobrze, potem był Panathinaikos, następnie Kaiserslautern, a aktualnie jest zawodnikiem Holstein Kiel.

WIDEO: Skróty meczów Bundesligi

Na początku sezonu wydawało się, że po dobrych rozgrywkach w 2. Bundeslidze jego rola w nowym zespole, który jest beniaminkiem ligi będzie znacząca, ale okazało się inaczej. W ostatnim czasie Tymoteusz Puchacz został odsunięty od zespołu i jak się okazuje powodem są sprawy poza sportowe. Według informacji przekazanych przez “FootballScout” na platformie X (dawniej Twitter), Puchacz popadł w konflikt z zawodnikami z szatni.

Ten sam użytkownik, który specjalizuje się w transferach piłkarskich informuje, że Tymoteusz Puchacz opuści zimą Holstein Kiel. Zainteresowanie wahadłowym wyrażać mają dwa kluby, Istanbul Basaksehir (gdzie gra także Krzysztof Piątek) oraz były zespół 25-latka, FC Kaiserslautern. Reprezentant Polski wyceniany jest na 2 miliony euro przez serwis “Transfermarkt”.

Czytaj więcej: Były selekcjoner reprezentacji Polski odmówił Śląskowi. To już piąty trener